2018-08-08T17:42:23+03:00
Происшествия

«Летчиком будет»: родившегося в небе над Ростовом-на-Дону мальчика обследуют врачи

В аэропорту «Платов» совершил экстренную посадку самолет, летевший из Симферополя в Санкт-Петербург
Ольга ГОПАЛОИрина ЛЕНЕВСКАЯ
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Уже через полчаса — пациентов привезли в ближайший роддом города Новочеркасска.Уже через полчаса — пациентов привезли в ближайший роддом города Новочеркасска.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В среду, 8 августа, около 14:00 в аэропорту «Платов» совершил экстренную посадку самолет авиакомпании «Россия». Известно, что он летел из Симферополя в Санк-Петербург. Причина посадки - преждевременные роды, которые случились прямо в небе.

Как стало известно сайту rostov.kp.ru из собственных источников, мамой во второй раз стала 28-летняя пассажирка. Ей крупно повезло: вместе с ней в соседних креслах летели доктора, которые не только приняли роды, но и перерезали пуповину. Как только самолет приземлился в донской столице женщину с новорожденным сыном передали в руки бригаде скорой помощи, которую уже вызвали на место.

Уже через полчаса - пациентов привезли в ближайший роддом города Новочеркасска, что почти в тридцати километрах. Там ее ждали главврач и дежурный неонатолог. «Комсомолке» стало известно, что малыш появился на свет на 34 неделе. А его вес - около двух килограммов. В настоящее время медики проводят все необходимые обследования. А наши читатели пишут в комментариях, что ребенку - учитывая все нюансы, суждено быть летчиком.

К слову, тем же рейсом летела и старшая десятилетняя сестренка. Сейчас она находится в больнице в месте с мамой и братиком.

В минздраве Ростовской области официально прокомментировали, что состояние новорожденного и его матери "стабильное".

- Пациентам проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия, - добавили в ведомстве.

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