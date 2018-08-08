8 Авг. 17:42 2018-08-08T17:42:10+03:00

В Ростове-на-Дону в следственный изолятор передали банку краски с телефонами внутри Фото: ГУФСИН по РО

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Служба исполнения наказаний распространила официальное сообщение о задержании банки краски, которую жительница Ростова-на-Дону принесла в изолятор на имя одного из подследственных.

- В банке были обнаружены и изъяты пять мобильных телефонов и зарядных устройств к ним, а также стереонаушники, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Минувшей ночью также на территорию ИК-1 (город Зверево) неустановленное лицо перекинуло два свертка, в которых оказалось, в общей сложности, 178 таблеток и капсул психотропного и наркотического содержания.

А в ИК-14 (Новочеркасска) при попытке переброса свертков был задержан житель хутора Калинин Ростовской области. При осмотре в пакетах, обмотанных скотчем, оказалось семь сотовых телефонов.