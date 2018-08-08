В Ростове-на-Дону в следственный изолятор передали банку краски с телефонами внутри
Служба исполнения наказаний распространила официальное сообщение о задержании банки краски, которую жительница Ростова-на-Дону принесла в изолятор на имя одного из подследственных.
- В банке были обнаружены и изъяты пять мобильных телефонов и зарядных устройств к ним, а также стереонаушники, - пояснили в пресс-службе ведомства.
Минувшей ночью также на территорию ИК-1 (город Зверево) неустановленное лицо перекинуло два свертка, в которых оказалось, в общей сложности, 178 таблеток и капсул психотропного и наркотического содержания.
А в ИК-14 (Новочеркасска) при попытке переброса свертков был задержан житель хутора Калинин Ростовской области. При осмотре в пакетах, обмотанных скотчем, оказалось семь сотовых телефонов.