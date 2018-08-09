"Грязевой источник" обнаружен в центре Ростова-на-Дону
8 августа в центре Ростова-на-Дону очевидец снял на видео "грязевой источник". Небольшой фонтан нечистот образовался прямо на канализационном люке, на тротуаре возле дома № 188 по улице Красноармейской. Ролик попал в городской паблик, и в комментариях горожане стали шутить, что бурлящая грязь - целебная. Некоторые отметили, что из-за порыва трубы может оказаться подмыт асфальт, в результате чего образуется очередная яма.
Напомним, месяц назад в северном жилом массиве Ростова произошла крупная коммунальная авария. Порыв трубы привел к тому, что из-под земли метров на пятнадцать взметнулся столб воды. Очевидцы сообщали, что "фонтан" работал несколько часов.
Грязевой источник на улице Красноармейской, рядом с домом 188.