2018-08-09T09:39:13+03:00
Происшествия

"Грязевой источник" обнаружен в центре Ростова-на-Дону

Нечистоты бурлили на улице Красноармейской
Илья БОГОМОЛОВ
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Стоп-кадр из видео группы ВК "Это Ростов-на-Дону! - Новости"Стоп-кадр из видео группы ВК "Это Ростов-на-Дону! - Новости"
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8 августа в центре Ростова-на-Дону очевидец снял на видео "грязевой источник". Небольшой фонтан нечистот образовался прямо на канализационном люке, на тротуаре возле дома № 188 по улице Красноармейской. Ролик попал в городской паблик, и в комментариях горожане стали шутить, что бурлящая грязь - целебная. Некоторые отметили, что из-за порыва трубы может оказаться подмыт асфальт, в результате чего образуется очередная яма.

Напомним, месяц назад в северном жилом массиве Ростова произошла крупная коммунальная авария. Порыв трубы привел к тому, что из-под земли метров на пятнадцать взметнулся столб воды. Очевидцы сообщали, что "фонтан" работал несколько часов.

Грязевой источник на улице Красноармейской, рядом с домом 188.

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