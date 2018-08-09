В Ростовской области объявлена повышенная пожароопасность

9 Авг. 10:12 2018-08-10T09:32:43+03:00

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Спасатели Ростовской области предупредили жителей о высокой вероятности возникновения возгораний. По данным гидрометцентра, в период с 9 по 11 августа местами в юго-восточных и северо-восточных (Морозовский, Милютинский, Обливский, Тацинский) районах сохранится чрезвычайная пожароопасность (самый высокий пятый класс).

- В центральных, южных, местами северо-западных, северо-восточных (Белокалитвенский) районах и в Приазовье, а также в донской столице - ожидается высокая пожароопасность, - говорят в ГУ МЧС России по Ростовской области.

В частности, в регионе введен запрет на посещение лесов, нельзя разводить костры, жителей просят не сжигать мусор, не выбрасывать непотушенные окурки.

Напомним, в прошлом году в Ростовской области именно во время повышенной пожароопасности началось возграние леса в Усть-Донецком районе. Огонь прошел свыше двух тысяч гектаров территории, подобравшись к населенным пунктам. На борьбу с ним вышли сотни спасателей, которые задействовали десятки машин, вертолеты и самолеты-амфибии.