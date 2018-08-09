2018-08-09T10:22:02+03:00
Общество

Ростовчане могут придумать имя зубренку, родившемуся в зоопарке

Результат станет известны 16 августа
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовском зоопарке не так давно на свет появился зубренок. Фото: Ростовский зоопарк.В Ростовском зоопарке не так давно на свет появился зубренок. Фото: Ростовский зоопарк.
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В Ростовском зоопарке не так давно на свет появился зубренок. Его родители - мама Муза и папа по кличке Мужичок сейчас находятся рядом с ним. Известно, что глава семейства прибыл на Дон в сентябре прошлого года по программе сохранения зубров в неволе из Приокско-Террасного заповедника. А вот мать живет в Ростове-на-Дону с 2005 года. Как рассказали зоологи, Муза кормит сына молоком, но и сам он уже пытается кушать сено и веточный корм. Имя новорожденному малышу еще не придумали, поэтому поучаствовать в процессе может каждый желающий. Так как зубры ростовского зоопарка занесены в племенную книгу, согласно которой, зубрятам кавказско-беловежской линии даются клички, начинающиеся на слог «Му». Свои варианты можно присылать на электронную почту (адрес см. ниже, - прим. автр.) с пометкой «Имя для зубренка» до 14 августа. Имя, которое станет самым популярным среди участников конкурса, назовут с 16 августа.

Напомним, сейчас в ростовском зоопарке четыре зубра. Малыш содержится вместе с мамой и молодой самкой Мулаткой в одном вольере, а папа – в соседнем. Увидеть этих животных можно ежедневно, их вольер расположен на центральной аллее.

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