В Ростове-на-Дону из-за футбольного матча ограничат движение

9 Авг. 10:35 2018-08-09T18:11:41+03:00

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В Ростове-на-Дону будет ограничено движение из-за футбольного матча. Об этом рассказали в городском Департаменте автодорог.

Известно, что это произойдет с шести часов вечера субботы, 11 августа, до часа ночи 12 августа и в тот же период времени в ночь на 20 августа. Будет прекращено сквозное движение транспортных средств по пешеходно-транспортным проездам с западной и восточной стороны стадиона «Ростов-Арена» и по съезду с Южного подъезда к городу Ростову-на-Дону - продолжение Ворошиловского моста, на Магистральную улицу общегородского значения от Южного подъезда до улицы Левобережная - съезд к улице Пойменная, 1.

Ограничение движения.

Кроме того, с 23:00 11 августа до 01:00 12 августа, а также в аналогичное время в ночь на 20 августа. Сообщается, что будет ограничено движение транспортных средств по улице Левобережная - на участке от кольцевого пересечения с Магистральной улицей общегородского значения от Южного подъезда пр. Ворошиловский до съезда с Ворошиловского моста. Плюс по Магистральной улице общегородского значения от Южного подъезда до улицы Левобережная.