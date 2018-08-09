В Ростове-на-Дону пьяный мужчина «избил» иномарку на 200 тысяч рублей

9 Авг. 10:44 2018-08-09T10:44:23+03:00

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В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении хулигана, который повредил чужой автомобиль, припаркованный во дворе многоквартирного дома. Согласно официальной версии, пьяный мужчина нанес по Volkswagen несколько ударов, после чего ретировался (все случилось в Ворошиловском районе Ростова). Хозяин, обнаружив вмятины, написал заявление в полицию. Ремонт машины потянул на 200 тысяч рублей.

Хулигана смогли вычислить и задержать только через месяц. Известно, что это уроженец соседнего Краснодарского края. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества. На время расследования уголовного дела с дебошира взята подписка о невыезде. А грозит ему лишение свободы на срок до двух лет и компенсация ущерба.