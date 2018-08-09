2018-08-09T13:48:55+03:00
Общество

На улице Ростова-на-Дону хотят установить списанный истребитель

Сумма контракта почти пять миллионов рублей
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Комментарии: comments3
На одну из достопримечательностей в городе Ростове-на-Дону станет больше. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.На одну из достопримечательностей в городе Ростове-на-Дону станет больше. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.
Изменить размер текста:

Не исключено , что на одну из достопримечательностей в городе Ростове-на-Дону станет больше. А именно на улице Таганрогской может появиться списанный истребитель Су-27. Как известно, это самолет, который может уничтожать и перехватывать авиацию над своей территорией, а также вести любой бой.

Заявка о поисках подрядчика появилась на официальном сайте госзакупок. Известно, что автором объявления выступает Управление благоустройства Октябрьского района донской столицы. Тот, кто возьмется за эту работу, должен обустроить постамент для истребителя.

Журналисты выяснили, что крылатая машина может появиться у дома под номером 171. Называется и сумма контракта - она составляет свыше 4,8 миллиона рублей.

Известно, что проведение аукциона запланировано на 27 августа, тогда и станет известно имя победителя. А вот готов постамент полностью должен быть к началу октября этого года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ростовчанин погиб, перебегая через рельсы перед поездом «Анапа - Казань»
В Ростовской области лже-цветочница через Интернет полтора года обманывала покупателей
Проезд в электричках Ростовской области теперь можно оплатить транспортной картой
Ростовская область вошла в пятерку регионов по вводу жилья
Мэрия Ростова-на-Дону пояснила судьбу Забиваки
В Ростове-на-Дону в рамках Дня города пройдет свыше 200 мероприятий‍
Фирменный поезд Ростов-на-Дону - Москва станет быстрее
«Видеонаблюдение» от «Ростелекома» выбрало более 2000 семей в ЮФО и СКФО
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» расторгло договоры энергоснабжения с 17 управляющими компаниями и ТСЖ
В Ростове-на-Дону пассажиры маршрутки потребовали высадить онкобольного, приняв его за пьяного
В Ростове-на-Дону после столкновения с внедорожником маршрутка № 212 протаранила забор частного дома
Будет солнечно: синоптики рассказали о погоде в Ростове-на-Дону в выходные
В Ростовской области на двух дорогах вводится ограничение для движения грузовиков
В Цимлянске построят новый водозабор и дороги
Соленые огурцы с медом: "Миссис Россиия" Полина Диброва попробовала новое блюдо на Дону
«Фигура просто бомба»: через месяц после родов третья жена Тарасова показала идеальный пресс
Житель Ростовской области похитил металл на 200 тысяч рублей
Сразу видно грудь - импланты: поклонники невесты Баскова под лупой изучили ее новое фото
В Ростове-на-Дону иномарка насмерть сбила мотоциклиста
В Ростове-на-Дону пройдет «Ярмарка жилья»
В Ростове-на-Дону известной защитнице зеленых насаждений разбили машину
В городе Зверево 31-летняя женщина-водитель поворачивая налево, сбила подростков на скутере
Промсвязьбанк снизил ставки по ипотечным программам
Погиб водитель: в Ростовской области перевернулся легковой автомобиль