На улице Ростова-на-Дону хотят установить списанный истребитель

9 Авг. 10:45 2018-08-09T13:48:55+03:00

На одну из достопримечательностей в городе Ростове-на-Дону станет больше. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.

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Не исключено , что на одну из достопримечательностей в городе Ростове-на-Дону станет больше. А именно на улице Таганрогской может появиться списанный истребитель Су-27. Как известно, это самолет, который может уничтожать и перехватывать авиацию над своей территорией, а также вести любой бой.

Заявка о поисках подрядчика появилась на официальном сайте госзакупок. Известно, что автором объявления выступает Управление благоустройства Октябрьского района донской столицы. Тот, кто возьмется за эту работу, должен обустроить постамент для истребителя.

Журналисты выяснили, что крылатая машина может появиться у дома под номером 171. Называется и сумма контракта - она составляет свыше 4,8 миллиона рублей.

Известно, что проведение аукциона запланировано на 27 августа, тогда и станет известно имя победителя. А вот готов постамент полностью должен быть к началу октября этого года.