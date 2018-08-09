2018-08-09T13:49:05+03:00
Общество

Красивая дата 08.08.2018: в Ростове-на-Дону поженились 112 пар

Даже день недели не смутил молодоженов, которые захотели связать себя узами Гименея
Ольга ГОПАЛО
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Даже день недели не смутил молодоженов, которые захотели пожениться.Даже день недели не смутил молодоженов, которые захотели пожениться.Фото: Татьяна Казанцева
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Накануне, сотни молодоженов по всей стране стройными рядами под марш Мендельсона ринулись в загсы, чтобы связать себя узами Гименея. Причем, даже день недели - среда, не отпугнул молодоженов, которые захотели, чтобы в их паспортах стояли красивые даты 08.08.2018. И чиновники пошли им навстречу. Ростовчане в этом деле не стали исключением. В общей сложности, в донской столице было принято 112 заявлений. А только в городском (Кировском) загсе пожелали стать мужем и женой 37 пар брачующихся.

Однако как пояснили в Администрации Ростова-на-Дону, это еще не рекорд. В канун празднования Дня семьи, любви и верности - с 6 по 7 июля 2018 года, в городе создано около 240 семей. А сейчас в загсах готовятся еще к двум красивым датам - 18 и 28 августа. Сколько пар поженятся в этот день, пока не сообщается.

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