В сентябре откроется авиасообщение между Ростовом-на-Дону и Нижнекамском

9 Авг. 11:04 2018-08-09T11:04:40+03:00

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С 13 сентября открывается авиасообщение между южной столицей и Нижнекамском — третьим по величине городом Татарстана.

- Рейсы из «Платова» будут выполняться начиная с 13 сентября, - отметили в компании-перевозчике. - Обслуживание направлений планируется дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям. Вылет из Ростова-на-Дону в 01.20 ночи, прибытие в Нижнекамск 03.25. Обратно — в 04.50 с приземлением в 07.00.

Минимальный тариф на новом направлении, отметил собеседник «КП» - Ростов-на-Дону», составит 888 рублей в одну сторону.

Добавим, что население Нижнекамска составляет 237 тысяч человек, этот город является одним из крупнейших в РФ центров нефтепрома, на который приходится четверть производимой в Татарстане промышленной продукции и около трети экспорта.

Расстояние от Нижнекамска до Казани — 236 км, а вот до Набережных челнов (второй по величине город РТ, место базирования ряда крупнейших предприятия — в частности, там находится «КамАЗ»), с которыми, к слову, нет прямого авиасообщения из Ростова, составляет всего 35 км.