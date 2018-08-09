В Ростовской области назначены шесть новых судей
Соответствующий указ подписал президент
В Ростовской области назначены шесть новых судейФото: Ирина ПОТЕРЯ
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Президент России подписал указ о назначении судей Ростовской области, соответствующий документ уже официально опубликован. Согласно нему, перестановки произошли в Пролетарском, Кировском и Железнодорожных судах донской столицы, также специализированных органов государственной власти в Песчанокопском, Зерноградском и Шолоховском районах.
В частности, бывший начальник следственного отдела в Таганрога Леонард Шолохов теперь будет работать в Кировском суде. А в Шолоховском районе в кресло судьи сел бывший помощник прокурора Верхнедонского.