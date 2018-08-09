2018-08-09T13:32:06+03:00
Происшествия

Погиб водитель: в Ростовской области перевернулся легковой автомобиль

По факту проводится проверка
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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По факту аварии начата проверкаПо факту аварии начата проверкаФото: Областной УГИБДД
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В Волгодонском районе разбираются в обстоятельствах дорожного происшествия, которое случилось ночью 8 августа. По предварительным данным, около половины третьего 28-летний водитель «двенадцатой», который двигался по станице Романовской, не справился с управлением. На скорости машины выскочила в правый резерв дороги, после чего опрокинулась.

- В результате ДТП от полученных травм водитель скончался на месте, - рассказали в донской автоинспекции. - По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Инспекторы ДПС призывают водителей строго соблюдать требования правил безопасности, не забывать, что «незначительных» нарушений не бывает, а любое отступление от правил дорожного движения может стать причиной трагедии.

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