2018-08-09T17:07:29+03:00
Общество

Промсвязьбанк снизил ставки по ипотечным программам

Банк снизил ставки по партнерским программам с агентствами недвижимости и застройщиками на приобретение готового и строящегося жилья, а также до 8,9% годовых на рефинансирование ипотеки
Материал предоставлен пресс-службой Промсвязьбанка
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Ипотеку можно оформить в режиме «единого» окна. Заполнить анкету можно в офисе партнеров Промсвязьбанка — в агентствах недвижимости или в офисах застройщиков.

«Совместно с партнерами мы можем предоставлять клиентам лучшие финансовые условия, высокую скорость принятия решения и оперативное проведение сделки для покупки квартиры-мечты, — говорит начальник управления ипотечных продаж Промсвязьбанка Татьяна Чернышева. — Это позволяет клиентам получить выгодную ставку и заполнить заявку в комфортных условиях – на работе, дома, в офисах Промсвязьбанка или наших партнеров».

Промсвязьбанка имеет больше 1000 партнеров в сфере продаж жилой недвижимости, благодаря этому ипотеку можно оформить уже в 23 городах страны. А до конца августа их будет уже 55!

Подробнее об ипотечных предложениях Промсвязьбанка на сайте.

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