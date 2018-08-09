В городе Зверево 31-летняя женщина-водитель поворачивая налево, сбила подростков на скутере

9 Авг. 13:47 2018-08-09T13:47:51+03:00

В больницу доставлены два человека

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В городе Зверево в районе дома №15 по улице Рижская в аварии пострадали школьники. Как сообщает донская автоинспекция, 31-летняя женщина-водитель, при повороте налево, по предварительным данным, не предоставила преимущество в движении скутеру.

- В результате ДТП получили травмы и были доставлены в больницу 15-летний водитель и 14-летний пассажир, - сообщает отдел пропаганды ведомства.

Как пояснила мама подростка, который управлял скутером, мопед принадлежит ее мужу, а сын взял его без разрешения.

Госавтоинспекция Ростовской области напоминает, что согласно правилам дорожного движения мопедами, скутерами, мокиками, мотороллерами можно управлять только с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «М».