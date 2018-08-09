В Ростове-на-Дону известной защитнице зеленых насаждений разбили машину

9 Авг. 14:52 2018-08-09T15:22:20+03:00

В социальных сетях предполагают, что это прямая угроза

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В Ростове-на-Дону на улице Орбитальной неизвестные разбили машину активистке и участнице движения «Городской патруль» Елене Хатламаджиян. Ночью 9 августа кто-то бросил в лобовое стекло камень, завернутый в бумагу. В послании, которое явно предназначалось Елене, было следующее: «Место для сатанинского отродья».

- Кому-то звонят и угрожают, кому-то машины бьют, - написала активистка в социальных сетях, приложив фотографии. - Кто бы это мог быть, вы не знаете?

В комментариях предполагают, что таким образом ее хотят запугать, ведь Елена известна своими жесткими высказываниями и принципиальной позицией по поводу массовой вырубки в Ростове-на-Дону зеленых насаждений. Жители города уже начали сбор средств на ремонт автомобиля.

- По данному факту проводится проверка, - пояснили "КП-Ростов" в ГУ МВД России по РО.