В Ростове-на-Дону известной защитнице зеленых насаждений разбили машину
В Ростове-на-Дону на улице Орбитальной неизвестные разбили машину активистке и участнице движения «Городской патруль» Елене Хатламаджиян. Ночью 9 августа кто-то бросил в лобовое стекло камень, завернутый в бумагу. В послании, которое явно предназначалось Елене, было следующее: «Место для сатанинского отродья».
- Кому-то звонят и угрожают, кому-то машины бьют, - написала активистка в социальных сетях, приложив фотографии. - Кто бы это мог быть, вы не знаете?
В комментариях предполагают, что таким образом ее хотят запугать, ведь Елена известна своими жесткими высказываниями и принципиальной позицией по поводу массовой вырубки в Ростове-на-Дону зеленых насаждений. Жители города уже начали сбор средств на ремонт автомобиля.
- По данному факту проводится проверка, - пояснили "КП-Ростов" в ГУ МВД России по РО.
Неизвестные разбили машину активистке Елене Хатламаджиян. Фото: личная страница