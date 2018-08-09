9 Авг. 15:11 2018-08-09T15:12:55+03:00

На одной площадке соберутся строительные компании, банки и агентства недвижимости

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С 7 по 9 сентября в Ростове-на-Дону пройдет «Ярмарка жилья». Уже четвертая ежегодная выставка состоится на площадке «ДонЭкспоцентр». О своем желании принять участие заявили региональные и федеральные компании: застройщики и девелоперы, крупнейшие банки, агентства недвижимости, мебельные и интерьерные салоны.

«Ярмарка жилья» - это единственный в Ростовской области проект по комплексному представлению всех объектов недвижимости, сопутствующих товаров и услуг. Посетители могут не только познакомиться с предложениями застройщиков, новыми технологиями, но и получить услугу по юридическому сопровождению операций с недвижимостью.

Напомним, в прошлом году в «Ярмарке» приняли участие 45 компаний, а посетили более 4000 человек.