В Ростове-на-Дону пройдет «Ярмарка жилья»
С 7 по 9 сентября в Ростове-на-Дону пройдет «Ярмарка жилья». Уже четвертая ежегодная выставка состоится на площадке «ДонЭкспоцентр». О своем желании принять участие заявили региональные и федеральные компании: застройщики и девелоперы, крупнейшие банки, агентства недвижимости, мебельные и интерьерные салоны.
«Ярмарка жилья» - это единственный в Ростовской области проект по комплексному представлению всех объектов недвижимости, сопутствующих товаров и услуг. Посетители могут не только познакомиться с предложениями застройщиков, новыми технологиями, но и получить услугу по юридическому сопровождению операций с недвижимостью.
Напомним, в прошлом году в «Ярмарке» приняли участие 45 компаний, а посетили более 4000 человек.
В прошлом году в "Ярмарке" приняли участие представители 45 компаний. Фото: yarmarka-zhilya.ru