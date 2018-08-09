В Ростове-на-Дону иномарка насмерть сбила мотоциклиста

9 Авг. 17:10 2018-08-09T17:12:10+03:00

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В четверг, 9 августа, в Ростове-на-Дону на улице Днепровской произошла авария со смертельным исходом. Как написал очевидец в социальных сетях, погиб мотоциклист, столкнувшись с Hyundai Accent.

- По предварительным данным водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в мотоциклиста, - сообщил ростовчанин.

Напомним, в Волгодонском районе разбираются в обстоятельствах дорожного другого происшествия со смертельным исходом, которое случилось ночью 8 августа. Около половины третьего 28-летний водитель «двенадцатой», который двигался по станице Романовской, не справился с управлением. На скорости машины выскочила в правый резерв дороги, после чего опрокинулась. Водитель скончался до приезда скорой.