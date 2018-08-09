Сразу видно грудь - импланты: поклонники невесты Баскова под лупой изучили ее новое фото

9 Авг. 17:31 2018-08-09T17:31:56+03:00

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Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева порадовала поклонников новым снимком, сделанном на заграничном курорте, который подписала:

- Неудивительно, что в этих диких местах в памяти всплыл рассказ о Робинзоне Крузо и его высказывание: «Одним словом, природа, опыт и размышление научили меня понимать, что мирские блага ценны для нас лишь в той степени, в какой они способны удовлетворить наши потребности, и что, сколько бы мы ни накопили богатства, мы получаем от них удовольствие лишь в той мере, в какой можем использовать их, но не больше» Согласны?

Но ответы были неожиданными:

- Все это бла-бла-бла, - ответил один из поклонников. - Денег никогда не бывает мало, а потребности растут вместе с доходами. К сожалению так устроен человек, только самым сильным удаётся противостоять мирским искушениям в виде денег. Вот Вика докажите всему миру и выходите замуж за мужчину без богатств.

Еще один написал: «Вика, иди работай, хватит дурака валять...» А третий посоветовал - мол, пора бы уже и замуж, и детей. Вот это настоящее счастье. А все остальное ерунда.

Надо ли говорить, что каждое фото ростовской красавицы поклонники рассматривают чуть ли не под лупой. Вот и на этот раз, несмотря на наполненный глубоким смыслом пост-размышление, текст привлек поклонников куда меньше, чем декольте «Мисс Россия».

- Сразу видно, имплантанты, грудь, - написал один из Интернет-пользователей.

Сама же Виктория на это предположение пока ничего не ответила.

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