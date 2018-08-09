Житель Ростовской области похитил металл на 200 тысяч рублей

9 Авг. 17:36 2018-08-09T17:36:34+03:00

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В Таганроге под следствием оказался 27-летний мужчина, которого подозревают в краже. Согласно официальной версии, он проходил стажировку в компании, которая занималась приемом металла. Получив допуск ко всем помещениям, мужчина стал выносить победитовые детали, пряча их в рюкзаке. Когда руководство кинулось, оказалось, что подозреваемый похитил в общей сложности 170 килограммов стоимостью 200 тысяч рублей.

По факту возбуждено уголовное дело. Если вина жителя Таганрога (ранее он сидел за разбой) будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

- В настоящее время полицейские устанавливают причастность злоумышленника к совершению аналогичных преступлений, - сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.