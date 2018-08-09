«Фигура просто бомба»: через месяц после родов третья жена Тарасова показала идеальный пресс
На днях дочери футболиста Тарасова и его третьей жены Анастасии исполняется месяц. А новоиспеченная мать, несмотря на все комментарии недоброжелателей, с каждым днем становится только краше. Вот и на этот раз Анастасия продемонстрировала идеальный пресс, от которого пришли в восторг ее подписчики.
- Постепенно пополняю детскую комнату маленькими, но очень милыми вещами, - призналась Анастасия, которая на фото вместе с книгой стоит у колыбели с малышкой. - Я, например, очень любила сказки моей бабушки, она всегда их начинала со слов: «В некотором царстве, в некотором государстве, жила была маленькая девочка Настенька».
А заодно красавица предложила всем остальным читателям скидку у производителя книг, если он назовет кодовое слово. Однако содержимое поста привлекло поклонников не так сильно. Зато десятки комментариев были посвящены самой Анастасии.
- Фигурка класс!!!! Умница и красавица! И думаю, что очень хорошая мама, - написал один из них.
- Прекрасно выглядишь, потрясающая, - вторит другой.
- Ну что за красотка, - не устает нахваливать хозяйку странички третий подписчик.
К слову, всего за двадцать минут рекламный пост с фигурой модели набрал несколько тысяч лайков.
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