2018-08-09T17:48:43+03:00
Общество

«Фигура просто бомба»: через месяц после родов третья жена Тарасова показала идеальный пресс

На днях пара будет праздновать месяц со дня рождения дочки
ГОШЕВ Игорь
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На днях дочери футболиста Тарасова и его третьей жены Анастасии исполняется месяц.На днях дочери футболиста Тарасова и его третьей жены Анастасии исполняется месяц.
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На днях дочери футболиста Тарасова и его третьей жены Анастасии исполняется месяц. А новоиспеченная мать, несмотря на все комментарии недоброжелателей, с каждым днем становится только краше. Вот и на этот раз Анастасия продемонстрировала идеальный пресс, от которого пришли в восторг ее подписчики.

- Постепенно пополняю детскую комнату маленькими, но очень милыми вещами, - призналась Анастасия, которая на фото вместе с книгой стоит у колыбели с малышкой. - Я, например, очень любила сказки моей бабушки, она всегда их начинала со слов: «В некотором царстве, в некотором государстве, жила была маленькая девочка Настенька».

А заодно красавица предложила всем остальным читателям скидку у производителя книг, если он назовет кодовое слово. Однако содержимое поста привлекло поклонников не так сильно. Зато десятки комментариев были посвящены самой Анастасии.

kostenko.94kostenko.94
Постепенно пополняю детскую комнату маленькими, но очень милыми вещами
13897 отметок «Нравится»63 комментариевInstagram

- Фигурка класс!!!! Умница и красавица! И думаю, что очень хорошая мама, - написал один из них.

- Прекрасно выглядишь, потрясающая, - вторит другой.

- Ну что за красотка, - не устает нахваливать хозяйку странички третий подписчик.

К слову, всего за двадцать минут рекламный пост с фигурой модели набрал несколько тысяч лайков.

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