2018-08-09T18:01:23+03:00
Общество

Соленые огурцы с медом: "Миссис Россиия" Полина Диброва попробовала новое блюдо на Дону

Красавица призналась, что за время отпуска заметно поправилась
ГОШЕВ Игорь
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Красавица призналась, что за время отпуска заметно поправилась. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.Красавица призналась, что за время отпуска заметно поправилась. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.
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Последний несколько недель чета Дибровых гостила на Дону, где они побывали на юбилее, а также покатались на яхте в Таганроге. На снимке «Миссис Россия» Полина Диброва — к тому же жена известного шоумена и мать троих мальчишек показала своим подписчикам впечатлительных размеров рыбу. Но после прогулки Дибровы решили посетить культурно-выставочный центр и поделились своими открытиями.

- Пробовали соленый огурец с мёдом? - в Инстагарм подписала Полина, снятое ею видео. Сегодня точно не диет. Уже пуговица от штанов отлетела. К чему бы это? Чуть позже полечу домой и буду восстанавливать питание... А пока, с верхнего Дона - соленые огурцы с медом, селедка с кофе из турки, приготовленное на песке, и сало, прокрученное с чесноком на чёрном хлебе. Смогли бы попробовать? А знаете как вкусно! Мы в восторге! Нужно знать свою историю.

polinadibrovapolinadibrova
Пробовали соленый огурец с мёдом?
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Однако даже такими разносолами читателей Полина не удивила.

- Огурец с медом это не с чем не сравнимо. Вкуснотень, всем советую, - поддержал блогершу один из подписчиков.

- Очень вкусно! Раньше смеялась, когда это видела, теперь сама ем, - поделилась своими вкусовыми пристрастиями другая.

Но были и такие варианты: «Сало, прокрученное с чесноком - это восторг» или «У нас сыр с медом принято есть. Очень люблю!», «На Украине нас угощали соленым арбузом с мёдом». Не исключено, что и эти советы многодетная мать возьмет на вооружение, чтобы побаловать супруга.

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