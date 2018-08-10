2018-08-10T08:47:14+03:00
Общество

В Цимлянске построят новый водозабор и дороги

Физический износ сетей в городе — почти 100 процентов
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Цимлянску выделят больше шести миллионов рублей на проведение инженерных изысканий, а в следующем году в областном бюджете «придержат» более 52,5 млн рублей на проектирование водозабора. Само строительство предстоит провести в 2020-2022 годах. На данный момент, как говорит министр ЖКХ Ростовской области, физический износ сетей водоснабжения в Цимлянскепрактически 100-процентный.

Еще 600 млн требуются районному центру на приведение дорог в порядок. Из-за движения зерновозов трасса в из хутора Антонов к Цимлянску убита: половина 46-километровой дороги практически полностью разрушена из-за интенсивного движения по ней грузовиков, объезжающих пункты весового контроля.

- Нужно привести дорогу в порядок, я жду от минтранса доклада. Кроме того, нужно предложить меры, которые уберегут в дальнейшем наши региональные дороги от разрушения перегруженным транспортном, - поручил губернатор региона Василий Голубев.

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