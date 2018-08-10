В Ростовской области на двух дорогах вводится ограничение для движения грузовиков

СЕГОДНЯ 08:55 2018-08-10T08:56:23+03:00

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Региональное правительство сообщило об ограничении движения большегрузов на дорогах Аксайского и Родионово-Несветайского районов. Оно вводится на полтора года: с 6 августа по 15 ноября 2019 года. Причина - проведением работ по строительству подъезда к аэропорту (второй этап). Грузовикам нельзя будет двигаться не только у подъезда к Платов, а также по автомобильной дороге общего пользования регионального значения - подъезду от магистрали «Дон» к аэропорту.

- Объезд будет осуществляться по трассе М-4 «Дон» и автомобильной дороге общего пользования «Дон» – поселок Щепкин – Ростов-на-Дону, - говорится в официальном сообщение правительства.