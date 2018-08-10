Будет солнечно: синоптики рассказали о погоде в Ростове-на-Дону в выходные

СЕГОДНЯ 09:31 2018-08-10T12:07:29+03:00

Не будет ни дождей, ни жары

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Жителей Ростовской области в эти выходные ждет отличная погода. По информации гидрометцентра, на территории донского региона будет переменная облачность, без осадков, ветер слабый - до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью не превысит +20 С, а днем около + 30 С.

Но именно такая погода, увы, способствует возникновению природных пожаров. Потому спасатели просят жителей, которые планируют отдых на природе, быть ответственными - не разжигать костры, не выбрасывать непотушенные окурки, которые могут стать причиной крупного возгорания.

На данный момент в донском регионе действует официальное предупреждение регионального МЧС о чрезвычайной (Морозовский, Милютинский, Обливский, Тацинский районы) и высокой (в центральных, южных, местами северо-западных, северо-восточных районах, в Приазовье и в донской столице) пожароопасности.