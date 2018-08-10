2018-08-10T10:14:24+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону пассажиры маршрутки потребовали высадить онкобольного, приняв его за пьяного

Возмутительную историю рассказали в социальной сети
Илья БОГОМОЛОВ
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В обиде за своего друга мужчина орал на пассажиров маршрутки. Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".В обиде за своего друга мужчина орал на пассажиров маршрутки. Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".
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Ростовчане обсуждают в сети скандал в городской маршрутке, который произошел вечером 9 августа. Началось с того, что в салон микроавтобуса зашли двое мужчин. Один из них показался сидящим пассажирам пьяным, и они потребовали, что водитель немедленно высадил его. Друга "пьяницы" до крайности возмутила эта ситуация и тот завил, что его товарищ болен раком, и поэтому находится в таком вялом состоянии.

- Он сегодня в онкологии был, и ему об этом сказали! А вы, люди, не можете его провести! - кричал мужчина, подкрепляя свои доводы матом и проклятиями.

Споря с пассажирами, он впал в истерику, которая была записана на видео. Ролик выложен в городской паблик (видео 18+). Очевидцы рассказали, что кричавший мужчина так разнервничался, что у него начался приступ эпилепсии.

- Никто не обратил на это внимания кроме меня, моего друга и одной женщины. К счастью, все закончилось хорошо. Его привели в чувство и посадили обоих в такси, - рассказал автор ролика.

Пост вызвал возмущение у ростовчан. Многие написали, что им стыдно за народ.

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