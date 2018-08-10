«ТНС энерго Ростов-на-Дону» расторгло договоры энергоснабжения с 17 управляющими компаниями и ТСЖ

СЕГОДНЯ 11:28 2018-08-10T11:28:10+03:00

Изменить размер текста: A A

С начала 2018 года задолженность организаций за потребленную электроэнергию составила 31 млн рублей. В связи с чем ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» уже расторгло в одностороннем порядке договоры с 14 организациями:

- ТСЖ «Жмайлова СП 18»;

- ТСЖ «Дружба»;

- ООО УК «Инросстрой»;

- ТСЖ «Изумрудный город-2005»;

- ТСЖ «Доверие»;

- ООО «Атмосфера - 2013»;

- ООО «Лига-Дом»;

- ТСЖ «Фрегат»;

- ТСЖ «Удача»;

- ТСН «Монтажник»;

- ООО УК «МЕГА ДОМ»;

- ТСЖ «Энергия»;

- ООО УК «Мега-Дом»;

- ООО УК «Центр».

С 1 сентября расторгнут договоры с ООО «УК» ИМПЕРИЯ», ООО «СОЗИДАНИЕ» и ООО «Ростовский Центр Управления Недвижимостью».

Теперь жители многоквартирных домов автоматически переводятся на прямые расчеты с ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», но плата за электроэнергию, использованную на общедомовые нужды, будет по-прежнему взиматься с УК или ТСЖ.

Узнать о способах передачи показаний до 25 числа каждого месяца можно на сайте гарантирующего поставщика электроэнергии на территории региона.