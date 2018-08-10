2018-08-10T11:46:09+03:00
Умные вещи

«Видеонаблюдение» от «Ростелекома» выбрало более 2000 семей в ЮФО и СКФО

материал предоставлен ПАО «Ростелеком»
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&ensp;Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»
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С начала 2018 года более 2000 семей ЮФО и СКФО обезопасили свой дом, подключив услугу «Видеонаблюдение» от «Ростелекома». Сервис позволяет удаленно контролировать происходящее в доме и, по желанию, во дворе благодаря компактной HD-видеокамере. Это большая помощь для семей с детьми, пожилыми родителями, для людей с ограниченными физическими возможностями, для тех, кто сильно загружен на работе или постоянно находится в разъездах.

Изображение с камеры доступно в реальном времени с компьютера, ноутбука или мобильного телефона. Достаточно установить приложение «Умный дом» или зайти на сайт. Запись хранится в облаке «Ростелекома» в течение 7 дней, и пользователь может вернуться к интересующему моменту, сохранить видео или создать ролики длиной до 30 минут. Приложение позволяет настроить уведомления на смартфон о посторонних звуках, при начале движения в кадре, перекрытии обзора и отключении питания камеры.

Гибкость вариантов использования в сочетании с легкостью установки видеокамеры по Wi-Fi, простотой настройки и управления пользовательского аккаунта привлекает людей даже без особых технических знаний. А самое главное – сервис отличается высокой надежностью. Для передачи видеоданных используется защищенная сетевая инфраструктура компании.

Анна Роднова, директор по работе с массовым сегментом МРФ «Юг ПАО «Ростелеком»: «Видеонаблюдение» – это интеллектуальный сервис видеоконтроля помещений, домов, квартир. Это не просто стандартная съемка, запись и просмотр событий, а целый набор виджетов, инструментов для управления, контроля и настройки поведения установленных камер. К тому же, наблюдать за тем, что происходит в ваше отсутствие дома, можно из любой точки мира, где есть интернет».

Чтобы подключить услугу, достаточно зайти на сайт, выбрать камеру и условия оплаты. Курьер бесплатно привезет ее по указанному в заявке адресу в удобное для клиента время. Напоминаем, что сейчас действует акция, по которой при покупке камеры до конца 2018 года абонент получает услугу «Видеонаблюдение» в подарок на 12 месяцев.

Получить дополнительную информацию о выгодных предложениях и тарифных планах, а также оставить заявку на подключение можно в офисах продаж и обслуживания компании, по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800, в Едином личном кабинете и на сайте компании.

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