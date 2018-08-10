2018-08-10T13:24:18+03:00
Общество

Фирменный поезд Ростов-на-Дону - Москва станет быстрее

Время в пути сократиться почти на час
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

С декабря нынешнего года фирменный поезд № 19/20 Ростов-на-ДонуМосква меняет расписание. Как сообщает портал «Ростов -Транспорт», одновременно на час сократиться и время в пути. В частности, отправление из Ростова будет не в 14:30, как сейчас, а в 15:22, а вот прибывать поезд в Москву будет по-прежнему в 7:35 (утра).

Изменится и время отправления поезда со станций по пути следования. Из Новочеркасска поезд будет выдвигаться в 16:14 вместо 15:23, города Шахты в 16:51 (ранее - 16:03), Лихой в 17:53 (17:16), Каменск-Шахтинского в 18:19 (17:44), Миллерово в 19:08 (18:39) и Кутейниково в 19:56 (19:29).

По мнению экспертов портала, расписание по-прежнему не очень удобное как для туристов, так и для деловых людей. «Однако, в любом случае ускорение - безусловно прогресс».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ростовчанин погиб, перебегая через рельсы перед поездом «Анапа - Казань»
В Ростовской области лже-цветочница через Интернет полтора года обманывала покупателей
Проезд в электричках Ростовской области теперь можно оплатить транспортной картой
Ростовская область вошла в пятерку регионов по вводу жилья
Мэрия Ростова-на-Дону пояснила судьбу Забиваки
В Ростове-на-Дону в рамках Дня города пройдет свыше 200 мероприятий‍
«Видеонаблюдение» от «Ростелекома» выбрало более 2000 семей в ЮФО и СКФО
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» расторгло договоры энергоснабжения с 17 управляющими компаниями и ТСЖ
В Ростове-на-Дону пассажиры маршрутки потребовали высадить онкобольного, приняв его за пьяного
В Ростове-на-Дону после столкновения с внедорожником маршрутка № 212 протаранила забор частного дома
Будет солнечно: синоптики рассказали о погоде в Ростове-на-Дону в выходные
В Ростовской области на двух дорогах вводится ограничение для движения грузовиков
В Цимлянске построят новый водозабор и дороги
Соленые огурцы с медом: "Миссис Россиия" Полина Диброва попробовала новое блюдо на Дону
«Фигура просто бомба»: через месяц после родов третья жена Тарасова показала идеальный пресс
Житель Ростовской области похитил металл на 200 тысяч рублей
Сразу видно грудь - импланты: поклонники невесты Баскова под лупой изучили ее новое фото
В Ростове-на-Дону иномарка насмерть сбила мотоциклиста
В Ростове-на-Дону пройдет «Ярмарка жилья»
В Ростове-на-Дону известной защитнице зеленых насаждений разбили машину
В городе Зверево 31-летняя женщина-водитель поворачивая налево, сбила подростков на скутере
Промсвязьбанк снизил ставки по ипотечным программам
Погиб водитель: в Ростовской области перевернулся легковой автомобиль