Фирменный поезд Ростов-на-Дону - Москва станет быстрее

СЕГОДНЯ 12:41 2018-08-10T13:24:18+03:00

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С декабря нынешнего года фирменный поезд № 19/20 Ростов-на-Дону – Москва меняет расписание. Как сообщает портал «Ростов -Транспорт», одновременно на час сократиться и время в пути. В частности, отправление из Ростова будет не в 14:30, как сейчас, а в 15:22, а вот прибывать поезд в Москву будет по-прежнему в 7:35 (утра).

Изменится и время отправления поезда со станций по пути следования. Из Новочеркасска поезд будет выдвигаться в 16:14 вместо 15:23, города Шахты в 16:51 (ранее - 16:03), Лихой в 17:53 (17:16), Каменск-Шахтинского в 18:19 (17:44), Миллерово в 19:08 (18:39) и Кутейниково в 19:56 (19:29).

По мнению экспертов портала, расписание по-прежнему не очень удобное как для туристов, так и для деловых людей. «Однако, в любом случае ускорение - безусловно прогресс».