В Ростове-на-Дону в рамках Дня города пройдет свыше 200 мероприятий
В мэрии Ростова разработали мероприятий, приуроченных к 269-й годовщине со дня основания донской столицы. В частности, в период с 1 по 16 сентября состоится свыше 200 концертов, выставок, соревнований и состязаний.
- Сейчас идет работа по разработке концепции праздничного оформления города, планируется программа пребывания гостей из зарубежных городов-побратимов и городов-партнеров, - пояснил начальник управления культуры Александр Доманов.
Официальное празднование Дня города начнется 14 сентября с торжественного возложения к стеле «Ростов-на-Дону – город воинской славы», а на следующий день начнутся основные мероприятия, причем центральным место станет парк «Левобережный».
Завершится праздник гала-концертом на Театральной площади и фейерверком.