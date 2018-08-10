В Ростове-на-Дону в рамках Дня города пройдет свыше 200 мероприятий‍

СЕГОДНЯ 13:42 2018-08-10T14:33:06+03:00

В Ростове в рамках Дня города пройдет более 200 мероприятий Фото: Ирина ПОТЕРЯ

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В мэрии Ростова разработали мероприятий, приуроченных к 269-й годовщине со дня основания донской столицы. В частности, в период с 1 по 16 сентября состоится свыше 200 концертов, выставок, соревнований и состязаний.

- Сейчас идет работа по разработке концепции праздничного оформления города, планируется программа пребывания гостей из зарубежных городов-побратимов и городов-партнеров, - пояснил начальник управления культуры Александр Доманов.

Официальное празднование Дня города начнется 14 сентября с торжественного возложения к стеле «Ростов-на-Дону – город воинской славы», а на следующий день начнутся основные мероприятия, причем центральным место станет парк «Левобережный».

Завершится праздник гала-концертом на Театральной площади и фейерверком.