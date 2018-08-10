Мэрия Ростова-на-Дону пояснила судьбу Забиваки

СЕГОДНЯ 13:54 2018-08-10T14:06:45+03:00

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В мэрии Ростова-на-Дону не планируют пока убирать с улиц города символику чемпионата мира по футболу, в частности, скульптуры волка Забиваки. Как сообщили во время коллегии в администрации города, атрибутика с символами ФИФа уже демонтирована, а вот изображение волка Забиваки оставили до тех пор, пока внешний вид будет соответствовать эстетическим требованиям.

Напомним, наш город во время чемпионата посетили более 100 тысяч иностранных болельщиков, которые прилетали к нам из разных точек земного шара. Символику ЧМ-2018 и Забиваку в дни проведения ЧМ-2018 активно использовали на рекламных конструкциях, в видеороликах, объемно-пространственных композициях. Световые консоли с Забивакой установили на центральных улицах и мостах города. А еще были сотни флаговых композиций и рекламных конструкций.