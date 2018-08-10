2018-08-10T14:06:45+03:00
Общество

Мэрия Ростова-на-Дону пояснила судьбу Забиваки

Символ ЧМ-2018 пока убирать не будут
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
А еще новый стадион станет домашним для ФК "Ростов". Фото: Денис Демков/администрация Ростова-на-ДонуА еще новый стадион станет домашним для ФК "Ростов". Фото: Денис Демков/администрация Ростова-на-Дону
Изменить размер текста:

В мэрии Ростова-на-Дону не планируют пока убирать с улиц города символику чемпионата мира по футболу, в частности, скульптуры волка Забиваки. Как сообщили во время коллегии в администрации города, атрибутика с символами ФИФа уже демонтирована, а вот изображение волка Забиваки оставили до тех пор, пока внешний вид будет соответствовать эстетическим требованиям.

Напомним, наш город во время чемпионата посетили более 100 тысяч иностранных болельщиков, которые прилетали к нам из разных точек земного шара. Символику ЧМ-2018 и Забиваку в дни проведения ЧМ-2018 активно использовали на рекламных конструкциях, в видеороликах, объемно-пространственных композициях. Световые консоли с Забивакой установили на центральных улицах и мостах города. А еще были сотни флаговых композиций и рекламных конструкций.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ростовчанин погиб, перебегая через рельсы перед поездом «Анапа - Казань»
В Ростовской области лже-цветочница через Интернет полтора года обманывала покупателей
Проезд в электричках Ростовской области теперь можно оплатить транспортной картой
Ростовская область вошла в пятерку регионов по вводу жилья
В Ростове-на-Дону в рамках Дня города пройдет свыше 200 мероприятий‍
Фирменный поезд Ростов-на-Дону - Москва станет быстрее
«Видеонаблюдение» от «Ростелекома» выбрало более 2000 семей в ЮФО и СКФО
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» расторгло договоры энергоснабжения с 17 управляющими компаниями и ТСЖ
В Ростове-на-Дону пассажиры маршрутки потребовали высадить онкобольного, приняв его за пьяного
В Ростове-на-Дону после столкновения с внедорожником маршрутка № 212 протаранила забор частного дома
Будет солнечно: синоптики рассказали о погоде в Ростове-на-Дону в выходные
В Ростовской области на двух дорогах вводится ограничение для движения грузовиков
В Цимлянске построят новый водозабор и дороги
Соленые огурцы с медом: "Миссис Россиия" Полина Диброва попробовала новое блюдо на Дону
«Фигура просто бомба»: через месяц после родов третья жена Тарасова показала идеальный пресс
Житель Ростовской области похитил металл на 200 тысяч рублей
Сразу видно грудь - импланты: поклонники невесты Баскова под лупой изучили ее новое фото
В Ростове-на-Дону иномарка насмерть сбила мотоциклиста
В Ростове-на-Дону пройдет «Ярмарка жилья»
В Ростове-на-Дону известной защитнице зеленых насаждений разбили машину
В городе Зверево 31-летняя женщина-водитель поворачивая налево, сбила подростков на скутере
Промсвязьбанк снизил ставки по ипотечным программам
Погиб водитель: в Ростовской области перевернулся легковой автомобиль