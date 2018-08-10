2018-08-10T15:07:57+03:00
Общество

Ростовская область вошла в пятерку регионов по вводу жилья

Эти данные были обнародованы накануне профессионального праздника строителей
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Ростовская область вошла в пятерку регионов по вводу жилья.Ростовская область вошла в пятерку регионов по вводу жилья.Фото: Ирина ПОТЕРЯ
Изменить размер текста:

Ростовская области вошла в число лидеров по объему строящегося жилья. В частности, в первом полугодии ввод превысил 1 млн квадратных метров 9 августа 2018. Наиболее высокими темпами выделяются Батайск, Донецк, Каменск, Шахты; среди муниципальных районов - это Аксайский, Веселовский, Константиновский, Куйбышевский, Миллеровский, Морозовский, Мясниковский, Сальский, Семикаракорский, Тарасовский, Цимлянский.

- За этот период на Дону введено в эксплуатацию 1,076 миллиона кв. метров жилья, что составило 101,4% к соответствующему периоду предыдущего года, - пояснил заместитель губернатора Сергей Сидаш.

Напомним, как следует из доклада, опубликованного федеральной службой государственной статистики незадолго до Дня строителя, в первом полугодии 55 субъектов России нарастили объем построенного жилья. О стоимости, увы, не сообщается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ростовчанин погиб, перебегая через рельсы перед поездом «Анапа - Казань»
В Ростовской области лже-цветочница через Интернет полтора года обманывала покупателей
Проезд в электричках Ростовской области теперь можно оплатить транспортной картой
Мэрия Ростова-на-Дону пояснила судьбу Забиваки
В Ростове-на-Дону в рамках Дня города пройдет свыше 200 мероприятий‍
Фирменный поезд Ростов-на-Дону - Москва станет быстрее
«Видеонаблюдение» от «Ростелекома» выбрало более 2000 семей в ЮФО и СКФО
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» расторгло договоры энергоснабжения с 17 управляющими компаниями и ТСЖ
В Ростове-на-Дону пассажиры маршрутки потребовали высадить онкобольного, приняв его за пьяного
В Ростове-на-Дону после столкновения с внедорожником маршрутка № 212 протаранила забор частного дома
Будет солнечно: синоптики рассказали о погоде в Ростове-на-Дону в выходные
В Ростовской области на двух дорогах вводится ограничение для движения грузовиков
В Цимлянске построят новый водозабор и дороги
Соленые огурцы с медом: "Миссис Россиия" Полина Диброва попробовала новое блюдо на Дону
«Фигура просто бомба»: через месяц после родов третья жена Тарасова показала идеальный пресс
Житель Ростовской области похитил металл на 200 тысяч рублей
Сразу видно грудь - импланты: поклонники невесты Баскова под лупой изучили ее новое фото
В Ростове-на-Дону иномарка насмерть сбила мотоциклиста
В Ростове-на-Дону пройдет «Ярмарка жилья»
В Ростове-на-Дону известной защитнице зеленых насаждений разбили машину
В городе Зверево 31-летняя женщина-водитель поворачивая налево, сбила подростков на скутере
Промсвязьбанк снизил ставки по ипотечным программам
Погиб водитель: в Ростовской области перевернулся легковой автомобиль