СЕГОДНЯ 14:05 2018-08-10T15:07:57+03:00

Ростовская область вошла в пятерку регионов по вводу жилья. Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Эти данные были обнародованы накануне профессионального праздника строителей

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Ростовская области вошла в число лидеров по объему строящегося жилья. В частности, в первом полугодии ввод превысил 1 млн квадратных метров 9 августа 2018. Наиболее высокими темпами выделяются Батайск, Донецк, Каменск, Шахты; среди муниципальных районов - это Аксайский, Веселовский, Константиновский, Куйбышевский, Миллеровский, Морозовский, Мясниковский, Сальский, Семикаракорский, Тарасовский, Цимлянский.

- За этот период на Дону введено в эксплуатацию 1,076 миллиона кв. метров жилья, что составило 101,4% к соответствующему периоду предыдущего года, - пояснил заместитель губернатора Сергей Сидаш.

Напомним, как следует из доклада, опубликованного федеральной службой государственной статистики незадолго до Дня строителя, в первом полугодии 55 субъектов России нарастили объем построенного жилья. О стоимости, увы, не сообщается.