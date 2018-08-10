2018-08-10T14:30:13+03:00
Общество

Проезд в электричках Ростовской области теперь можно оплатить транспортной картой

Она действует как в автобусах, так и в пригородных поездах
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Пассажиры пригородных поездов в Ростовской области теперь смогут оплатить проезд единой транспортной картой. СКЖД сообщила об интеграции систем в железнодорожном и городском транспорте донской столицы.

- Для оплаты поездок на поездах пригородного сообщения пассажирам достаточно иметь на транспортной карте сумму, равную или больше стоимости поездки, - пояснили в пресс-службе. - "Простор" принимается к оплате в кассах на вокзалах и станциях отправления и в терминалах выдачи билетов.

Пользоваться достаточно просто. В терминале пассажир самостоятельно должен выбрать способ оплаты (транспортной картой), зону и тариф, по которому будет совершена поездка, после чего приложить «Простор» к специальному полю с надписью "Транспортная карта". Терминал спишет сумму и выдаст билет.

Также мобильные терминалы появятся у контролеров пригородных поездов, потому можно будет при отсутствии наличных денег приобрести билет по карте.

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