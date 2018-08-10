В Ростовской области лже-цветочница через Интернет полтора года обманывала покупателей
В Ростовской области под следствием оказалась 28-летняя девушка. Согласно официальной версии, она обманывала людей, представляясь хозяйкой магазина цветов.
- С заявлением к нам обратилась жительница Аксайского района, которая нашла в Интернете страницу цветочного магазина и оплатила заказ, но декоративное растение для дома не
получила, - сообщили в полиции.
К тому времени сотрудники правопорядка приняли подобные заявление еще от нескольких человек. Вскоре вычислили и обманщицу. Как оказалось, она создала сайт, где разместила объявление о продаже стабилизированных растений, а в соцсетях опубликовала кучу положительных отзывов.
- Каждому заказчику злоумышленница представлялась новым именем, - говорят в правоохранительных органах. - Получив предоплату, перестала выходить на связь с клиентами и вносила их в «черный список».
Сотрудники отдела «К» провели обыск в квартире подозреваемой и изъяли вещественные доказательства: ноутбук, сотовый телефон и банковские карты. По факту мошенничества уже возбуждено уголовное дело.