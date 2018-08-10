В Ростовской области от удара током погиб 16-летний подросток, когда пылесосил салон машины
Следственный комитет распространил официальное сообщение о начале проверки по факту гибели 16-летнего подростка из Тарасовского района. Трагедия случилась в среду, 8 августа, в гараже.
- По предварительным данным, несовершеннолетний, находясь по месту своего жительства, подключил самодельное устройство для зарядки аккумуляторной батареи к автомобилю марки ГАЗ – 3110, - пояснила Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по РО. - Затем он подключил к удлинителю пылесос, с помощью которого начал делать уборку в салоне.
Когда он пылесосил, по неустановленным пока причинам, автомобиль оказался под напряжением электрического тока (220 V). От удара школьник скончался. Следователем проведен осмотр места происшествия, назначено проведение необходимых экспертных исследований.
- Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки, - обещают в следкоме.