2018-08-10T19:13:58+03:00
Происшествия

В Ростовской области от удара током погиб 16-летний подросток, когда пылесосил салон машины

По факту проводится проверка
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки.Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки.
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Следственный комитет распространил официальное сообщение о начале проверки по факту гибели 16-летнего подростка из Тарасовского района. Трагедия случилась в среду, 8 августа, в гараже.

- По предварительным данным, несовершеннолетний, находясь по месту своего жительства, подключил самодельное устройство для зарядки аккумуляторной батареи к автомобилю марки ГАЗ – 3110, - пояснила Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по РО. - Затем он подключил к удлинителю пылесос, с помощью которого начал делать уборку в салоне.

Когда он пылесосил, по неустановленным пока причинам, автомобиль оказался под напряжением электрического тока (220 V). От удара школьник скончался. Следователем проведен осмотр места происшествия, назначено проведение необходимых экспертных исследований.

- Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки, - обещают в следкоме.

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