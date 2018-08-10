В Ростове-на-Дону в маршрутке скончался пассажир-пенсионер

10 Авг. 19:08 2018-08-10T19:10:11+03:00

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В пятницу, 10 августа, в Ростове-на-Дону в маршрутке умер пенсионер. Как пояснили в региональном следкоме, мужчине стало плохо, когда он находился в автобусе № 21.

- Другими пассажирами ему была вызвана бригада скорой медицинской помощи, однако до приезда врачей мужчина скончался, - пояснила Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области, добавляя, что следователь побывал на месте происшествия и провел осмотр, после чего были опрошены очевидцы.

Причина смерти пока неизвестна. На все вопросы должна дать судебно-медицинская экспертиза, которая уже назначена. Известно, что мужчина проживал в Ростове-на-Дону, ему исполнился 71 год.

Напомним, практически в это время в небе над донской столицей стало плохо женщине, которая летела в самолете. Борт вынужден совершить экстренную посадку, на помощь прибыли медики, но спасти несчастную не удалось.