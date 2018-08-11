Мэрия Ростова-на-Дону потратит почти 400 млн рублей на освещение улиц

СЕГОДНЯ 09:02 2018-08-11T09:11:21+03:00

Новые фонари появятся как в центре южной столицы, так и на Северном и Военведе

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Управление капитального строительства южной столицы объявило конкурс по выбору подрядчика, который займется прокладкой новых линий электропередач — причем, и под землей, так и над поверхностью.

Из заявкм, опубликованной на сайте госзакупок, следует, что новое освещение появится в центре города — в частности, на улицах Малюгиной, Лермонтовской, Баумана, в пер. Нахичеванском, Доломановском, Братском, а также на ул. Горького — от пр. Доломановского переулка до пешеходной лестницы. Кроме того, в это список попали ул. Доватора и Нансена, бул. Комарова (от проспекта Космонавтов до улицы Севанской), ул. Особенная — от Вавилова до Зрелищной.

Сам аукцион по определению подрядчика проведут 3 сентября. Срок исполнения работ по контракту, за которые городские власти готовы заплатить 395,9 млн рублей, — до 1 июня 2019 года, гарантия на них должна составлять пять лет.