2018-08-11T09:56:04+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону в пожарах минувшей ночью погибли три человека

Первый произошел на Западном, второй — в районе ж/д переезда
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Соседи смогли выломать дверь горевшей квартиры, однако спасти женщину не удалось. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный".Соседи смогли выломать дверь горевшей квартиры, однако спасти женщину не удалось. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный".
Изменить размер текста:

Два крупных пожара произошли в южной столице в ночь на субботу, 11 августа.

Первый — в девятиэтажке на ул. Кустанайской, 115.

- Загорелась квартира на 5-м этаже, соседи выломали дверь, но спасти хозяйку не удалось — женщина лет 40-45 скончалась, - рассказали очевидцы. - Еще нескольким людям понадобилась медицинская помощь — они надышались продуктами горения.

Возгорание тушили четыре пожарных расчета.

Еще одна трагедия случилась около пяти утра в частном доме на ул. Смотровой (это район ж/д переезда, который находится на пересечении ул. Нансена и Мечникова).

- К прибытию пожарных огонь охватил уже 40 кв. метров площади, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МЧС по Ростовской области. - Есть погибшие. Для ликвидации возгорания от МЧС привлекались 13 человек личного состава, 4 единицы техники.

Источник уточнил, что погибли мужчина и женщина.

По возгораниям проводится проверка, устанавливаются причины ЧП.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону хотят оборудовать площадки для выгула собак во всех городских парках
В Ростове-на-Дону в ближайшие часы ожидается ураганный ветер
Режим высокой пожароопасности в Ростов-на-Дону сохранится как минимум до середины следующей недели
Губернатор Василий Голубев вывел своих подчиненных на футбольный матч против депутатов
В Ростове-на-Дону на территории старого аэропорта пройдут Всероссийские гонки на грузовиках
С сентября Ростов-на-Дону и Краснодар соединит прямой авиарейс
20-летнему жителю Новочеркасска грозит пять лет колонии за экстремизм в соцсети
В Ростовской области рабочему на заводе станком оторвало кисть
Готовьтесь к большим пробкам: в Ростове-на-Дону на полмесяца перекроют часть ул. Малиновского
Мэрия Ростова-на-Дону потратит почти 400 млн рублей на освещение улиц
В Ростове-на-Дону в маршрутке скончался пассажир-пенсионер
В Ростовской области от удара током погиб 16-летний подросток, когда пылесосил салон машины
Ростовчанин погиб, перебегая через рельсы перед поездом «Анапа - Казань»
В Ростовской области лже-цветочница через Интернет полтора года обманывала покупателей
Проезд в электричках Ростовской области теперь можно оплатить транспортной картой
Ростовская область вошла в пятерку регионов по вводу жилья