В Ростове-на-Дону в пожарах минувшей ночью погибли три человека
Два крупных пожара произошли в южной столице в ночь на субботу, 11 августа.
Первый — в девятиэтажке на ул. Кустанайской, 115.
- Загорелась квартира на 5-м этаже, соседи выломали дверь, но спасти хозяйку не удалось — женщина лет 40-45 скончалась, - рассказали очевидцы. - Еще нескольким людям понадобилась медицинская помощь — они надышались продуктами горения.
Возгорание тушили четыре пожарных расчета.
Еще одна трагедия случилась около пяти утра в частном доме на ул. Смотровой (это район ж/д переезда, который находится на пересечении ул. Нансена и Мечникова).
- К прибытию пожарных огонь охватил уже 40 кв. метров площади, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МЧС по Ростовской области. - Есть погибшие. Для ликвидации возгорания от МЧС привлекались 13 человек личного состава, 4 единицы техники.
Источник уточнил, что погибли мужчина и женщина.
По возгораниям проводится проверка, устанавливаются причины ЧП.