В Ростове-на-Дону в пожарах минувшей ночью погибли три человека

СЕГОДНЯ 09:54 2018-08-11T09:56:04+03:00

Соседи смогли выломать дверь горевшей квартиры, однако спасти женщину не удалось. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный".

Первый произошел на Западном, второй — в районе ж/д переезда

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Два крупных пожара произошли в южной столице в ночь на субботу, 11 августа.

Первый — в девятиэтажке на ул. Кустанайской, 115.

- Загорелась квартира на 5-м этаже, соседи выломали дверь, но спасти хозяйку не удалось — женщина лет 40-45 скончалась, - рассказали очевидцы. - Еще нескольким людям понадобилась медицинская помощь — они надышались продуктами горения.

Возгорание тушили четыре пожарных расчета.

Еще одна трагедия случилась около пяти утра в частном доме на ул. Смотровой (это район ж/д переезда, который находится на пересечении ул. Нансена и Мечникова).

- К прибытию пожарных огонь охватил уже 40 кв. метров площади, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МЧС по Ростовской области. - Есть погибшие. Для ликвидации возгорания от МЧС привлекались 13 человек личного состава, 4 единицы техники.

Источник уточнил, что погибли мужчина и женщина.

По возгораниям проводится проверка, устанавливаются причины ЧП.