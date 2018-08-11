2018-08-11T12:40:24+03:00
Общество

С сентября Ростов-на-Дону и Краснодар соединит прямой авиарейс

Время перелета составит 1 час
Александр СТЕПАНОВ
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Чтоб попасть в Краснодар на самолете, сначала нужно будет добраться из Ростова-на-Дону в "Платов", который находится в 35 км от южной столицы. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.Чтоб попасть в Краснодар на самолете, сначала нужно будет добраться из Ростова-на-Дону в "Платов", который находится в 35 км от южной столицы. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.
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С 3-го сентября из Ростова-на-Дону в Краснодар, расстояние между которыми, если ехать на автомобиле, составляет 270 км, можно будет попасть и воздушным путем: из аэропорта «Платов» открывается прямой авиарейс в столицу Кубани.

Как сообщили в компании-перевозчике, время в пути составит 1 час 5 минут, стоимость билета — от 2235 рублей. Время отправления — в 22.30.

В обратном направлении перелет займет на десять минут дольше, но зато отправление из Краснодара днем, а не поздним вечером — в 14.45.

Самолеты, как следует из расписания, будут летать по понедельникам и средам.

Ранее, напомним, стало известно, что из "Платова" с 13 сентября открывается также прямое авиасообщение с Нижнекамском — третьим по величине городом республики Татарстан.

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