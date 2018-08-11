С сентября Ростов-на-Дону и Краснодар соединит прямой авиарейс
С 3-го сентября из Ростова-на-Дону в Краснодар, расстояние между которыми, если ехать на автомобиле, составляет 270 км, можно будет попасть и воздушным путем: из аэропорта «Платов» открывается прямой авиарейс в столицу Кубани.
Как сообщили в компании-перевозчике, время в пути составит 1 час 5 минут, стоимость билета — от 2235 рублей. Время отправления — в 22.30.
В обратном направлении перелет займет на десять минут дольше, но зато отправление из Краснодара днем, а не поздним вечером — в 14.45.
Самолеты, как следует из расписания, будут летать по понедельникам и средам.
Ранее, напомним, стало известно, что из "Платова" с 13 сентября открывается также прямое авиасообщение с Нижнекамском — третьим по величине городом республики Татарстан.