2018-08-11T14:22:58+03:00
Спорт

Губернатор Василий Голубев вывел своих подчиненных на футбольный матч против депутатов

В Ростове-на-Дону состоялась первая Спартакиада чиновников и парламентариев
Александр СТЕПАНОВ
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Единственный гол в матче, ставший в итоге победным, забил сам глава региона. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.Единственный гол в матче, ставший в итоге победным, забил сам глава региона. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.
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В субботу, 11 августа, в рамках Дня физкультурника, на Гребном канале «Дон» состоялась первая Спартакиада представителей исполнительной и законодательной власти Ростовской области, в которой приняли участие свыше трехсот госслужащих, состязавшихся по пяти видам спорта - легкой атлетике, плавании, мини-футболе, пляжном волейболе и уличном баскетболе.

Команды чиновников по пляжному волейболу и мини-футболу возглавил лично губернатор Василий Голубев, который вывел своих подчиненных на поединки против депутатов.

В матче по первому виду спорту победили законодатели (со счетом 16:14), а вот втором — чиновники, причем единственный гол во встрече, ставший победным, забил сам Голубев.

-М ы подумаем, как расширить Спартакиаду и сделать интересной всем, - заявил губернатор по окончании соревнований, отметив, что эта Спартакиада будет проводиться регулярно.

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