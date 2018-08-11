Режим высокой пожароопасности в Ростов-на-Дону сохранится как минимум до середины следующей недели

СЕГОДНЯ 15:29 2018-08-11T15:29:40+03:00

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В управлении по делам ГО и ЧС сообщили, что режим высокой пожароопасности (4-го класса), объявленный ранее, сохранится в ближайшие дни — вероятнее всего, как минимум до середины следующей недели.

- Во избежание возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с ландшафтными пожарами и возгораниями в городских лесах и на поросших травой территориях, строго запрещено разводить костры, применять устройства с открытым огнем и тлеющими материалами, разжигать мангалы на траве, в лесу, вблизи строений и деревьев, сжигать сухую растительность и мусор в лесу, на улицах, придомовых территориях, на дачных участках, выжигать сухую траву на полях и камыш, выбрасывать не потушенные сигареты в траву, с балконов, из окон транспорта, - отметили в ведомстве.