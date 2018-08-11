2018-08-11T15:29:40+03:00
Общество

Режим высокой пожароопасности в Ростов-на-Дону сохранится как минимум до середины следующей недели

Горожанам запрещается во время отдыха на природе разводить костры, сжигать мусор и выбрасывать непогашенные сигареты
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Ростовчан призывают соблюдать меры противопожарной безопасности. Фото: rostov-gorod.ruРостовчан призывают соблюдать меры противопожарной безопасности. Фото: rostov-gorod.ru
Изменить размер текста:

В управлении по делам ГО и ЧС сообщили, что режим высокой пожароопасности (4-го класса), объявленный ранее, сохранится в ближайшие дни — вероятнее всего, как минимум до середины следующей недели.

- Во избежание возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с ландшафтными пожарами и возгораниями в городских лесах и на поросших травой территориях, строго запрещено разводить костры, применять устройства с открытым огнем и тлеющими материалами, разжигать мангалы на траве, в лесу, вблизи строений и деревьев, сжигать сухую растительность и мусор в лесу, на улицах, придомовых территориях, на дачных участках, выжигать сухую траву на полях и камыш, выбрасывать не потушенные сигареты в траву, с балконов, из окон транспорта, - отметили в ведомстве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону хотят оборудовать площадки для выгула собак во всех городских парках
В Ростове-на-Дону в ближайшие часы ожидается ураганный ветер
Губернатор Василий Голубев вывел своих подчиненных на футбольный матч против депутатов
В Ростове-на-Дону на территории старого аэропорта пройдут Всероссийские гонки на грузовиках
С сентября Ростов-на-Дону и Краснодар соединит прямой авиарейс
20-летнему жителю Новочеркасска грозит пять лет колонии за экстремизм в соцсети
В Ростовской области рабочему на заводе станком оторвало кисть
Готовьтесь к большим пробкам: в Ростове-на-Дону на полмесяца перекроют часть ул. Малиновского
В Ростове-на-Дону в пожарах минувшей ночью погибли три человека
Мэрия Ростова-на-Дону потратит почти 400 млн рублей на освещение улиц
В Ростове-на-Дону в маршрутке скончался пассажир-пенсионер
В Ростовской области от удара током погиб 16-летний подросток, когда пылесосил салон машины
Ростовчанин погиб, перебегая через рельсы перед поездом «Анапа - Казань»
В Ростовской области лже-цветочница через Интернет полтора года обманывала покупателей
Проезд в электричках Ростовской области теперь можно оплатить транспортной картой
Ростовская область вошла в пятерку регионов по вводу жилья