2018-08-11T16:36:29+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону в ближайшие часы ожидается ураганный ветер

Жителей южной столицы попросили быть предельно внимательными
Александр СТЕПАНОВ
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При таком ветре - самому бы не улететь!При таком ветре - самому бы не улететь!Фото: Евгения ГУСЕВА
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В управлении по делам ГО и ЧС южной столицы предупредили о том, что в ближайшие часы и до конца суток в субботу, 11 августа, по информации Ростовского гидрометеоцентра, поднимется ураганный ветер.

- Ожидается усиление северо-восточного ветра с порывами до 15-18 метров в секунду, - отметили в ведомстве. - В связи с этим мы рекомендуем ростовчанам убрать с балконов вещи, а при возможных скачках напряжения — обесточить электроприборы. Кроме того, не нужно парковать автомобили и уж тем более оставлять детские коляски под деревьями и конструкциями.

Собеседник «КП» - Ростов-на-Дону» также напомнил, что в течение нескольких дней, 12-14 августа, в городе сохранится высокая пожароопасность (4-го класса), вследствие чего следует строго соблюдать необходимые меры пожарной безопасности, то есть — не разводить костры, не сжигать мусор, не бросать непогашенные сигареты и т. д.

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