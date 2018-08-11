В Ростове-на-Дону хотят оборудовать площадки для выгула собак во всех городских парках

СЕГОДНЯ 17:50 2018-08-11T17:50:30+03:00

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Инициатива оборудовать бесплатные площадки для выгула собак во всех парках южной столице появилась на портале «Активный ростовчанин».

- В настоящий момент владельцам собак приходится гулять с питомцами на детских площадках, по тротуарам и в парках, где отсутствует простейшая инфраструктура для обеспечения безопасности и чистоты городской среды, - объясняет свою мысль Антон Гусев. - На огороженную территорию все желающие могут бесплатно привести своего питомца, пес может бегать без поводка и свободно играть с другими собаками.

Причем, полагает автор идеи, это должны быть не голая площадка, а хорошо обустроенная — с песочным покрытием, тренажерами и полосами препятствий для дрессировки, стендами с бесплатными дог-пакетами для утилизации отходов, мисками, шлангами для мытья животных, да еще и с раздельными зонами для больших и маленьких собак. Плюс там нужно обеспечить бесплатный Wi-Fi, ночное освещение, скамейки и беседки для хозяев.

Ростовчанин убежден, что от реализации этой идеи все только выиграют: парки получат дополнительный трафик, арендаторы — увеличение продаж, посетители — веселье и интересное времяпрепровождение.

Откуда взять финансирование сначала на подготовку проектов, потом — на само создание выгульных зон, Антон Гусев не сообщает. Впрочем, пока что инициативу поддержали лишь пять человек — из необходимых пятисот, чтобы ее всерьез начали рассматривать в мэрии.