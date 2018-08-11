Минтранс России предложил Ростову-на-Дону пересмотреть стоимость места на платной парковке

11 Авг. 18:22 2018-08-11T18:23:33+03:00

В документе, подготовленном ведомством, рекомендуется вообще не брать деньги, если заполняемость парковки меньше 85 процентов

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Министерство транспорта РФ опубликовало проект приказа под названием «Об утверждении методических рекомендаций по определению размера платы за пользование платными парковками», которыми определяются основные принципы дифференциации размера тарифа за пользование парковкой в зависимости от места ее размещения и назначения, времени и продолжительности ее использования и заполняемости.

В документе по федеральным округам расписаны рекомендуемые цены по всем регионам страны — причем, что очень важно, внимание на себя обращает именно привязка к стоимости к заполняемости.

При полной загрузке платить больше всего придется, конечно, в Москве — аж 138 рублей за час, в Санкт-Петербурге — 106 рублей.

Среди городов ЮФО наибольший тариф при 100 процентах занятости у Краснодара, 42 рубля за час, а Ростов-на-Дону — на втором месте, 38 рублей — это, кстати, дороже, чем есть сейчас, когда час стоянки стоит 35 рублей. Но зато если заняты только 85 процентов мест (и меньше), то рекомендуется вообще ее брать плату (см. таблицу).

А вот с такими рекомендациями выступил Минтранс РФ.

Впрочем, поскольку документ имеет статус методических рекомендаций, следовательно, он не является обязательным к исполнению. На данный момент, как признавали власти, инвестор проекта, по сути, не влияет на объем взимания платы, поскольку нет возможности наказывать штрафом тех, кто не платит за использование коммерческой парковки (величина штрафа — 1,5 тысячи рублей), т. к. у него отсутствует доступ к базе данных ГИБДД.

В настоящее время в южной столице насчитывается около шести тысяч платных парковочных мест.