Минтранс России предложил Ростову-на-Дону пересмотреть стоимость места на платной парковке
Министерство транспорта РФ опубликовало проект приказа под названием «Об утверждении методических рекомендаций по определению размера платы за пользование платными парковками», которыми определяются основные принципы дифференциации размера тарифа за пользование парковкой в зависимости от места ее размещения и назначения, времени и продолжительности ее использования и заполняемости.
В документе по федеральным округам расписаны рекомендуемые цены по всем регионам страны — причем, что очень важно, внимание на себя обращает именно привязка к стоимости к заполняемости.
При полной загрузке платить больше всего придется, конечно, в Москве — аж 138 рублей за час, в Санкт-Петербурге — 106 рублей.
Среди городов ЮФО наибольший тариф при 100 процентах занятости у Краснодара, 42 рубля за час, а Ростов-на-Дону — на втором месте, 38 рублей — это, кстати, дороже, чем есть сейчас, когда час стоянки стоит 35 рублей. Но зато если заняты только 85 процентов мест (и меньше), то рекомендуется вообще ее брать плату (см. таблицу).
А вот с такими рекомендациями выступил Минтранс РФ.
Впрочем, поскольку документ имеет статус методических рекомендаций, следовательно, он не является обязательным к исполнению. На данный момент, как признавали власти, инвестор проекта, по сути, не влияет на объем взимания платы, поскольку нет возможности наказывать штрафом тех, кто не платит за использование коммерческой парковки (величина штрафа — 1,5 тысячи рублей), т. к. у него отсутствует доступ к базе данных ГИБДД.
В настоящее время в южной столице насчитывается около шести тысяч платных парковочных мест.