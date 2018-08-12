Андрей Тихонов: "Крылья"не тянули время специально

12 Авг. 00:03 2018-08-12T00:15:16+03:00

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После окончания матча 3-го тура "Ростов" - "Крылья Советов" (0:1) комментарий дал главный тренер гостей Андрей Тихонов:

- Вас "похоронили" уже после второго тура.

- Неприятно, когда сразу после старта сезона по центральному телевидению говорят, что твоя команда стоит на вылет. Донес эту информацию до ребят, это их разозлило. Варьировать состав я не могу. Играют сильнейшие. Соболев лежал - у него губа разбита. Другие тоже почувствовали мышечную боль. Поверьте, они не специально тянули время. Это не в наших принципах. Мы играли по результату. "Ростов" - очень интересная команда. Хочу пожелать моему товарищу, Валерию Георгиевичу Карпину, удачи.

- Какой был план на игру?

- "Ростов" играет от обороны, быстро выбегает в атаку, В команде собраны квалифицированные футболисты. Мы готовились серьезно к этой игре, разбирали соперника. Рад за Сашу Соболева, он забил прекрасный гол. Мы могли взять соперника только дисциплиной и самоотдачей. Рад, что нам это удалось.