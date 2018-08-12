Валерий Карпин: Претензии есть и к футболистам, и к себе

СЕГОДНЯ 00:09 2018-08-12T00:16:47+03:00

Изменить размер текста: A A

После первого поражения в сезоне на "Ростов-Арене" от самарских "Крыльев Советов" на вопросы журналистов ответил главный тренер Валерий Карпин:

- Претензии есть? К футболистам, может, к себе?

- После проигранных матчей - всегда есть претензии. И к себе в том числе. Особенно по первому тайму. Чересчур академично вышли.

- Юсупова не было в старте. Это повлияло на исход встречи?

- У него травма.

- После яркой победы над ЦСКА команда не выдержала испытание медными трубами?

- По самоотдаче к ребятам претензий нет. Были подходы, моменты. Но не получилось вскрыть оборону и забить. Игрой, особенно во втором тайме, я доволен. Нельзя сказать, что мы недооценили соперника.