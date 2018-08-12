Расширить проспект Ленина до шести полос предлагает житель Ростова-на-Дону

СЕГОДНЯ 09:32 2018-08-12T11:53:22+03:00

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Расширить проспект Ленина до шести полос - между переулками Ашхабадский и Сельскохозяйственный, предлагает житель Ростова-на-Дону. По его мнению, это позволит снова сделать правый поворот на Ленина с улицы Шеболдаева, что разгрузит улицу Ларина и сократит число аварий. Автор инициативы уверяет: большинство зеленых насаждений вдоль дороги при этом могут быть сохранены.

- Пропускной способности в этом месте давно не хватает, - пишет Сергей Касаткин на портале «Активный ростовчанин». - Из-за этого в 2007-м году движение в восточном направлении было закрыто, оставлена только полоса для общественного транспорта, а движение в восточном направлении перенесено на улицу Ларина. Сегодня уже и этого недостаточно. По Ларина в одном направлении идут потоки на Каменку, Военвед, Северный, Суворовский, и в восточном направлении на Сельмаш, до Ашхабадского постоянные пробки. В обратном направлении на Ленина между Ашхабадским и Народного ополчения тоже возникают пробки. Предлагается расширить проспект Ленина от Ашхабадского до Народного ополчения до шести полос, по три в каждом направлении. Сегодня очевидно что расширение было правильным решением, так как пропускная способность проспекта соответствует нынешним транспортным потокам.

Несмотря на то, что нужно набрать 500 голосов, его инициативу поддержали пока всего одиннадцать человек.

КОНКРЕТНО

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