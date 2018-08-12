2018-08-12T11:55:43+03:00
Общество

«Ничего святого!»: в Ростове-на-Дону на Северном кладбище начали грабить мертвых

В соцсетях горожане пишут, что такое происходит не в первый раз
Ольга ГОПАЛО
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В комментариях народ пишет, что такое случается не в первый раз. Фото: "Группа Вконтакте "Ростов-Главный".В комментариях народ пишет, что такое случается не в первый раз. Фото: "Группа Вконтакте "Ростов-Главный".
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В Ростове-на-Дону на Северном кладбище начали грабить мертвых. В социальных сетях один из подписчиков опубликовал фото могилы. На нем видно, что неизвестные с корнем вырвали металлическую оградку, которая там находилась.

- Пишу о крайне досадной для меня новости. 10 августа, придя на Северное кладбище, на могилу своего дяди, я увидел, что оградку кто-то украл, - написал автор фото. - После увиденного я пошел в администрацию кладбища, но там никого не было. Местные «сторожилы» сказали мне, что я не первый иду с такой новостью и что такое безобразие происходит регулярно.

В комментариях ростовчане стали рассказывать об известных им похожих инцидентах.

- Года три назад на могилках, за которыми я присматривал по просьбе пожилой соседки, украли алюминиевую оградку, и на двух соседних участках тоже! - написал один из них. Ничего святого!

- Почему-то мне стыдно за них, - признался другой Интернет-пользователь.

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