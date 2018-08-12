2018-08-12T13:01:57+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на Северном забил коммунальный фонтан

Очевидцы опубликовали видео ЧП в соцсетях
Ольга ГОПАЛО
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Вот такая картинка была днем того же дня. Фото: ЮНОШЕВА ЕкатеринаВот такая картинка была днем того же дня. Фото: ЮНОШЕВА Екатерина
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В ночь на воскресенье, 12 августа, в Ростове-на-Дону произошло коммунальное ЧП. В Севером жилом массиве на пересечении бульвара Комарова и проспекта Космонавтов забил гейзер. Видео, на котором видны впечатляющие масштабы ЧП, опубликовал один из пользователей со словами «серьезный порыв».

Народ в комментариях негодует от увиденного. Как рассказали местные жители, это не первое ЧП за сутки. Так, днем субботы, 11 августа, на улице Комарова возле школ №104 и гимназии 76, уже разлилась коммунальная река.

- Вода била из под земли почти сутки, - рассказала "КП" Екатерина Юношева. - Столько же нет и холодной воды, как минимум в двух домах - 11/2 и 11/3 на Комарова.

Только после звонков горожан в выходной день Единую диспетчерскую ЖКХ Ростовской области, рабочие приехали на место, чтобы ликвидировать последствия.

Кто-то пишет, что в их домах отключили горячую воду. Другой пользователь пошутил: «Жаль, день ВДВ прошел!». Мол, чего зря добру-то пропадать.

Серьёзный прорыв на Космонавтов - Комарова - 12.08.18 - Это Ростов-на-Дону!.

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