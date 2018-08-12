В Ростове-на-Дону на Северном забил коммунальный фонтан
В ночь на воскресенье, 12 августа, в Ростове-на-Дону произошло коммунальное ЧП. В Севером жилом массиве на пересечении бульвара Комарова и проспекта Космонавтов забил гейзер. Видео, на котором видны впечатляющие масштабы ЧП, опубликовал один из пользователей со словами «серьезный порыв».
Народ в комментариях негодует от увиденного. Как рассказали местные жители, это не первое ЧП за сутки. Так, днем субботы, 11 августа, на улице Комарова возле школ №104 и гимназии 76, уже разлилась коммунальная река.
- Вода била из под земли почти сутки, - рассказала "КП" Екатерина Юношева. - Столько же нет и холодной воды, как минимум в двух домах - 11/2 и 11/3 на Комарова.
Только после звонков горожан в выходной день Единую диспетчерскую ЖКХ Ростовской области, рабочие приехали на место, чтобы ликвидировать последствия.
Кто-то пишет, что в их домах отключили горячую воду. Другой пользователь пошутил: «Жаль, день ВДВ прошел!». Мол, чего зря добру-то пропадать.
Серьёзный прорыв на Космонавтов - Комарова - 12.08.18 - Это Ростов-на-Дону!.