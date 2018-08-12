"Супер женщина": Пловчиха Юлия Ефимова порадовала поклонников глубоким декольте
Спортсменка из Ростовской области Юлия Ефимова взяла сразу несколько золотых медалей на Чемпионате Европы по плаванию, который на днях завершился в городе Глазго. И решила сразу после фееричных выступлений побаловать поклонников, опубликовав фото в платье с весьма глубоким декольте.
- Просто надоели спортивные фото, - написала она, добавив на английском «это я тоже».
Комментарии фанатов не заставили себя долго ждать.
- А нам болельщикам - что спортивные, что неспортивные. Красота да и только. Юльчик, ты умница! - написал один из них.
В числе комплиментов: «Красавица», «Наша гордость», «Супер женщина» и «Богиня».
- Правильно, нельзя такую красоту так редко выкладывать, - поддержал Юлию Ефимову еще один болельщик.
Но были и те, кто высказался иначе - «В купальнике красивее».
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