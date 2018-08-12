"Супер женщина": Пловчиха Юлия Ефимова порадовала поклонников глубоким декольте

СЕГОДНЯ 13:13 2018-08-12T13:13:39+03:00

Спортсменка привезет домой четыре золотых и одну серебряную медаль. Фото: REUTERS

Чемпионку Европы поздравляют с победой и советуют не прятать красоту

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Спортсменка из Ростовской области Юлия Ефимова взяла сразу несколько золотых медалей на Чемпионате Европы по плаванию, который на днях завершился в городе Глазго. И решила сразу после фееричных выступлений побаловать поклонников, опубликовав фото в платье с весьма глубоким декольте.

- Просто надоели спортивные фото, - написала она, добавив на английском «это я тоже».

Комментарии фанатов не заставили себя долго ждать.

- А нам болельщикам - что спортивные, что неспортивные. Красота да и только. Юльчик, ты умница! - написал один из них.

В числе комплиментов: «Красавица», «Наша гордость», «Супер женщина» и «Богиня».

- Правильно, нельзя такую красоту так редко выкладывать, - поддержал Юлию Ефимову еще один болельщик.

Но были и те, кто высказался иначе - «В купальнике красивее».

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