Mamma mia: прозрачные трусики звезды Playboy Марии Лиман взорвали Интернет
Ростовчанка Мария Лиман - стала известна миру после того, как появилась на обложке популярного мужского журнала Playboy. Сейчас у модели уже больше полумиллиона подписчиков и армия поклонников растет день ото дня. Еще бы ведь в последнее время снимки красавицы стали еще боле откровенными.
В частности, на последнем красотка в прозрачных кружевных трусиках и без бюстгальтера позирует на фоне окна.
- В окно постучал утренний зайчик, - так прокомментировала композицию модель в своем Инстаграм.
Однако фантазия поклонников на тему разыгралась не на шутку. А комплименты на иностранных языках с каждой минутой сыплются как из рога изобилия: «Ты очень классная», «Секси» и «Mamma mia». Но некоторые попытались остановить прыткую Лиман на поворотах, призвав к благоразумию.
- А Вы знаете Мария что еще можно и в одежде фотографироваться, - спросил у красотки один из фанатов.
Однако ростовчанка пока оставила его вопрос без ответа.