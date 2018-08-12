Mamma mia: прозрачные трусики звезды Playboy Марии Лиман взорвали Интернет

СЕГОДНЯ 13:34 2018-08-12T13:34:20+03:00

Фото звезды из Ростова-на-Дону становятся все более откровенными. Фото: архив Марии Лиман.

Фото красотки из Ростова-на-Дону становятся все более откровенными

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Ростовчанка Мария Лиман - стала известна миру после того, как появилась на обложке популярного мужского журнала Playboy. Сейчас у модели уже больше полумиллиона подписчиков и армия поклонников растет день ото дня. Еще бы ведь в последнее время снимки красавицы стали еще боле откровенными.

В частности, на последнем красотка в прозрачных кружевных трусиках и без бюстгальтера позирует на фоне окна.

- В окно постучал утренний зайчик, - так прокомментировала композицию модель в своем Инстаграм.

liman_maria В окно постучал утренний зайчик

Однако фантазия поклонников на тему разыгралась не на шутку. А комплименты на иностранных языках с каждой минутой сыплются как из рога изобилия: «Ты очень классная», «Секси» и «Mamma mia». Но некоторые попытались остановить прыткую Лиман на поворотах, призвав к благоразумию.

- А Вы знаете Мария что еще можно и в одежде фотографироваться, - спросил у красотки один из фанатов.

Однако ростовчанка пока оставила его вопрос без ответа.